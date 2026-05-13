СМИ: Иран сохранил 70% своего ракетного арсенала

Иран сохранил 70% ракетного арсенала вопреки заявлениям администрации президента США Дональда Трампа, пишет New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

Также, как утверждает издание, Иран восстановил доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, что создает потенциальную угрозу для американских военных кораблей.

Помимо этого, сообщается, что Тегеран восстановил доступ почти к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на анализ ЦРУ сообщила, что Иран может выдержать морскую блокаду США еще три-четыре месяца, прежде чем столкнется с серьезными экономическими трудностями. Это ставит под сомнение оптимизм президента США Дональда Трампа.

Кроме того, это же издание сообщало, что Иран нанес американским военным объектам на Ближнем Востоке гораздо больший ущерб, чем официально признают США.