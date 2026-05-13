В Екатеринбурге с 15-го этажа выпал 4-летний мальчик

В Екатеринбурге 4-летний мальчик выпал из окна 15-го этажа. Об этом Накануне.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел сегодня утром, в полицию о произошедшем сообщили около 10.00. Ребенок выжил, его доставили в реанимационное отделение одной из городских больниц. Сейчас сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства происшествия.

В пресс-службе СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Устанавливаются причины и условия, которые способствовали произошедшему, чтобы подобное не повторилось.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, семья, в которой произошло ЧП, неполная с двумя детьми и ранее на учете в ПДН не состояла. Мать семейства работает на одном из объектов РЖД. Из окна выпал младший ребенок.

"Возможно, он остался жив лишь потому, что упал не на асфальт, а на траву. Сейчас врачи реанимационного отделения девятой детской больницы делают все возможное, чтобы спасти его. Причиной трагедии на этот раз стала не москитная сетка (ее в квартире не было), а беспрепятственный доступ к открытому окну. Сотрудники полиции анализируют съемки с камер видеонаблюдения, чтобы установить более подробные обстоятельства случившегося. Одна из прохожих женщин, увидевшая падение мальчика, попыталась его поймать, но немного не успела. Проблема с падением детей из окон для нашего региона очень актуальна. Только в 2025 году выпало 46 ребятишек, трое из них из-за несовместимых с жизнью травм погибли", - рассказал полковник.

По его словам, в текущем году это уже пятый случай падения ребенка из окна - один из них имел летальный исход.

Полиция Екатеринбурга вновь предупреждает граждан, имеющих малолетних детей, о необходимости внимательно следить за ними. С началом весенне-летнего сезона в городе традиционно фиксируется увеличение случаев выпадения малолетних из окон. Обычно они связаны с тем, что дети опираются на москитную сетку в оконном проеме, которая не выдерживает их веса. Либо же ребенок просто оказывается рядом с открытым окном и по неосторожности выпадает наружу. По каждому подобному случаю полицией проводится тщательная проверка, устанавливаются все детали и причины произошедшего. Как правило, в данной ситуации сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят с родителями профилактические беседы о необходимости контроля за детьми, а также об ограничении их доступа к окнам. Однако в случае установления явного неисполнения взрослыми своих обязанностей по воспитанию детей, особенно при получении ребенком тяжелых телесных повреждений горе-родители могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной.

Полиция Екатеринбурга призывает родителей малолетних детей и других граждан ответственно относиться к вопросам детской безопасности. Не оставлять детей без присмотра, использовать защитные механизмы на конах, не ставить рядом с окном мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник, а также не оставлять ребенка одного в комнате с открытым окном, даже если на нем установлена москитная сетка, которая создает только видимость безопасности. Соблюдение элементарных мер поможет избежать трагедии, сохранить жизнь и здоровье ребенка.