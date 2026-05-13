В Екатеринбурге с 15-го этажа выпал 4-летний мальчик

13 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге с 15-го этажа выпал 4-летний мальчик

В Екатеринбурге 4-летний мальчик выпал из окна 15-го этажа. Об этом Накануне.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел сегодня утром, в полицию о произошедшем сообщили около 10.00. Ребенок выжил, его доставили в реанимационное отделение одной из городских больниц. Сейчас сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства происшествия.

В пресс-службе СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Устанавливаются причины и условия, которые способствовали произошедшему, чтобы подобное не повторилось.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, семья, в которой произошло ЧП, неполная с двумя детьми и ранее на учете в ПДН не состояла. Мать семейства работает на одном из объектов РЖД. Из окна выпал младший ребенок.

"Возможно, он остался жив лишь потому, что упал не на асфальт, а на траву. Сейчас врачи реанимационного отделения девятой детской больницы делают все возможное, чтобы спасти его. Причиной трагедии на этот раз стала не москитная сетка (ее в квартире не было), а беспрепятственный доступ к открытому окну. Сотрудники полиции анализируют съемки с камер видеонаблюдения, чтобы установить более подробные обстоятельства случившегося. Одна из прохожих женщин, увидевшая падение мальчика, попыталась его поймать, но немного не успела. Проблема с падением детей из окон для нашего региона очень актуальна. Только в 2025 году выпало 46 ребятишек, трое из них из-за несовместимых с жизнью травм погибли", - рассказал полковник.

По его словам, в текущем году это уже пятый случай падения ребенка из окна - один из них имел летальный исход.

Полиция Екатеринбурга вновь предупреждает граждан, имеющих малолетних детей, о необходимости внимательно следить за ними. С началом весенне-летнего сезона в городе традиционно фиксируется увеличение случаев выпадения малолетних из окон. Обычно они связаны с тем, что дети опираются на москитную сетку в оконном проеме, которая не выдерживает их веса. Либо же ребенок просто оказывается рядом с открытым окном и по неосторожности выпадает наружу. По каждому подобному случаю полицией проводится тщательная проверка, устанавливаются все детали и причины произошедшего. Как правило, в данной ситуации сотрудники службы по делам несовершеннолетних проводят с родителями профилактические беседы о необходимости контроля за детьми, а также об ограничении их доступа к окнам. Однако в случае установления явного неисполнения взрослыми своих обязанностей по воспитанию детей, особенно при получении ребенком тяжелых телесных повреждений горе-родители могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной.

Полиция Екатеринбурга призывает родителей малолетних детей и других граждан ответственно относиться к вопросам детской безопасности. Не оставлять детей без присмотра, использовать защитные механизмы на конах, не ставить рядом с окном мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник, а также не оставлять ребенка одного в комнате с открытым окном, даже если на нем установлена москитная сетка, которая создает только видимость безопасности. Соблюдение элементарных мер поможет избежать трагедии, сохранить жизнь и здоровье ребенка.

Теги: Екатеринбург, окно, ребенок, падение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети