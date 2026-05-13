Медведев "поздравил" Запад с успешным испытанием "Сармата"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил всех западных "друзей" России, говоря об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".

"Поздравляю всех западных "друзей" России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса "Сармат". Теперь вы все стали нам ближе", - написал Медведев в мессенджере "Макс".

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске "Сармата". ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство первый укомплектованный этой МБР полк до конца года.

Путин указывал, что "Сармат" - самый мощный ракетный комплекс в мире - вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тыс. км. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, преодолевая все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.