Суд ввёл наблюдение на старейшем железорудном предприятии Южного Урала

В Челябинской области введено наблюдение на ООО "Бакальское рудоуправлении". Таков результат рассмотрения заявления о признании предприятия банкротом.

Наблюдение введено до 12 августа. Временным управляющим общества утверждена член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих Екатерина Боин, сообщает Арбитражный суд Челябинской области.

"Бакальское рудоуправление" является старейшим железорудным предприятием Южного Урала. История его начинается в 1757 г. Предприятие включает в себя полный цикл рудоподготовки для металлургического передела, включающего процессы обжига и обогащения сидеритовых руд.