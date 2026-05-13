Мэр Хабаровска приветствовал участников «Дальневосточного вальса»: Это яркое подтверждение того, что наша молодежь чтит и помнит своих героических предков

В День Победы в Хабаровске состоялась акция «Дальневосточный вальс». Посмотреть красочное действо собрались многие жители и гости краевой столицы, среди которых был мэр города Сергей Кравчук.

«Когда мы видим, как наши молодые люди с такой любовью и гордостью исполняют этот вальс, я испытываю особую гордость за Хабаровск – наш город воинской славы. Наши отцы, деды и прадеды не только отстояли нашу Родину в тяжелейших испытаниях, но и сумели восстановить ее, заложив фундамент для ее сегодняшнего расцвета. Мы безмерно благодарны им за мирное небо над головой и за саму жизнь. Акция «Дальневосточный вальс» – это яркое подтверждение того, что наша молодежь чтит и помнит своих героических предков, хранит их заветы и искренне любит нашу Родину», - обратился к участникам глава города.

Как сообщили в администрации города. это яркое мероприятие проходит ежегодно с 2014 года, его организатор - МАУ «Центр патриотического воспитания». В первой акции, которая проходила в школе № 47, участвовали всего 12 пар танцоров. В 2026 году участниками стали более 138 пар на площади "Город воинской славы".

«Идея акции принадлежит одной из наших воспитанниц, - рассказал Андрей Мухранов, начальник муниципального штаба движения «Юнармия» в Хабаровске. – Уже с 2016 года, после создания Центра патриотического воспитания, мы стали традиционно проводить «Дальневосточный вальс» на площади «Город воинской славы», а максимальное количество пар, которые приняли участие – 193».