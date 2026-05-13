Югра списала 303 миллиона рублей долгов участникам СВО и их женам

Югра списала 303 млн рублей долгов участникам СВО и их женам, сообщает "Муксун".



С начала года судебные приставы списали бойцам 266 млн рублей долгов (по 2 852 исполнительным производствам) и еще 37 млн — их женам (по 400 делам).

Участники спецоперации могут списать долги до 10 млн рублей, если заключили контракт больше чем на год (исключение — алименты и выплаты за вред жизни и здоровью). Полный пакет поддержки включает единовременную выплату 4,1 млн рублей и гарантированный доход от 6,6 млн в год.



С учетом списания долгов общая помощь военнослужащим Югры за первый год может превысить 18 млн рублей.