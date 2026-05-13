Посещаемость кинотеатров в минувшие майские праздники упала на треть

В минувшие майские праздники совокупные кассовые сборы в российских кинотеатрах снизились на треть относительно того же периода 2025 года (1 млрд руб. против 1,5 млрд руб.). Посещаемость также упала примерно на треть – с 3,7 млн зрителей до 2,5 млн, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Фонда кино.

Лидерами проката стали российские картины (которые в принципе сейчас преобладают в кинотеатрах): "Коммерсант", "Ангелы Ладоги" и "Семь верст до рассвета".

Сообщается, что с 1 по 10 мая кинотеатры отказались от так называемого альтернативного проката (фильмы, на которые у прокатчиков нет прав в РФ). Из-за этого в прокате не было иностранных фильмов "Майкл" и "Дьявол носит Prada-2".

Прокатчики отмечают, что падение посещаемости не удалось компенсировать даже за счет роста цен на билет примерно на 10%.