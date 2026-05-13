Индекс счастья россиян упал до самого низкого уровня с 2011 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил свежие данные о настроениях граждан. В апреле 2026 года индекс счастья россиян опустился до 52 пунктов. Это самый низкий показатель за последние 15 лет. Еще в марте цифра была выше и составляла 56 пунктов, а число людей, которые чувствуют себя определенно счастливыми, за месяц уменьшилось на 2%.

Если посмотреть на данные за прошлый год, разница выглядит еще внушительнее. В апреле 2025 года индекс достигал 63 пунктов, то есть за год показатель потерял сразу 11 пунктов, сообщает РБК.

Чтобы составить этот рейтинг, исследователи задают людям один простой вопрос: "В жизни бывает всякое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет?". В этот раз "да" ответили 74% участников опроса, а "нет" - 22%.

Статистика показывает, что люди начали терять оптимизм после декабря 2025 года, когда индекс составлял 66 пунктов. В начале 2026 года показатель падал, лишь немного поднявшись в марте. Последний раз такие низкие цифры социологи видели только в сентябре 2011 года, когда индекс счастья находился на отметке 41.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров ранее объяснял, что такие резкие скачки обычно вызывают экономические проблемы. Он отмечал, что россияне считают себя счастливыми, когда у них есть здоровье, семья и хотя бы минимально необходимый доход. Когда эти условия нарушаются, общая удовлетворенность жизнью в стране начинает быстро снижаться.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что россияне в возрасте от 25 до 35 лет чаще других возрастных групп испытывают негативные эмоции: уровень тревоги среди них достигает 41%, тогда как радость ощущают лишь 28%. Этот показатель оказался даже хуже, чем у старшего поколения, хотя молодежь до 25 лет пока сохраняет оптимизм.