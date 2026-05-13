МВД объявило в розыск бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева

Полиция внесла бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева в базу розыска МВД. В карточке ведомства указано, что правоохранители ищут бывшего чиновника из-за уголовного дела. Точную статью закона министерство пока не называет, но подтверждает сам факт преследования, пишет РИА Новости.

Совсем недавно Буцаев занимал высокий пост в правительстве. В конце апреля Михаил Мишустин подписал приказ о его увольнении из Министерства природных ресурсов и экологии. Чиновник сам попросил об отставке. Интересно, что он проработал в министерстве совсем недолго - его назначили на эту должность в марте 2025 года. До этого Буцаев руководил крупной госкомпанией "Российский экологический оператор", которая отвечает за мусорную реформу.

Журналисты узнали, что сразу после увольнения Буцаев быстро уехал из России. Он пересек границу через Минск. Пресса связывает его отъезд с уголовными делами против других руководителей "Российского экологического оператора". Следствие подозревает в мошенничестве административного директора компании Юрия Валдаева. Также источники сообщают, что под подозрение попали еще два топ-менеджера организации - Екатерина Степкина и Максим Щербаков. Похоже, что внимание силовиков к бывшим коллегам заставило Буцаева срочно покинуть страну.