В Москве потушили мощный пожар рядом с Измайловским кремлем

Пожарным удалось к утру справиться с огнем на территории складских помещений на Советской улице в Москве – это в непосредственной близости от Измайловского кремля. Пока точные причины возгорания устанавливаются.

По предварительным данным, в складском комплексе размещались квесты. Площадь пожара превысила 3 тыс. кв. метров. На начало возгорания в квест-румах были посетители – сотрудники начали их эвакуировать, но многие принимали эвакуацию за элемент развлекательного шоу, передает Mash.

Из огня спасли пятерых человек. По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении пожара участвовало более 140 человек и 40 единиц техники.