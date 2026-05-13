В Челябинске следователи увидели халатность в срыве сроков открытия детского сада

В Челябинске началось расследование обстоятельств срыва сроков открытия детского сада в микрорайоне "Белый Хутор".

Следователям попалось на глаза видеообращение жителей микрорайона "Белый Хутор". В нём они сообщили, что детский сад, открытие которого было запланировано на ноябрь 2025 г., до сих пор не работает.

Итог – сотни семей вынуждены возить детей в отдалённые дошкольные учреждения, некоторые и вовсе отказались от посещения детского сада. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", сообщает челябинское областное управление СКР.