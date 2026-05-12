Вопросы привлечение граждан к охране общественного порядка стали темой совещания в ЗСК под руководством Юрия Бурлачко

Юрий Бурлачко провел совещание, на котором депутаты ЗСК рассмотрели информацию об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае. В работе принимали участие председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, руководители органов исполнительной власти региона, структурного подразделения Главного управления МВД России по краю, Кубанского казачьего войска.

Открывая совещание, председатель ЗСК подчеркнул, что в рамках реализации государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности особое внимание уделяется вовлечению граждан в эту деятельность.

«На законодательном уровне обозначены правовые условия для участия российских граждан в охране общественного порядка. Стоит отметить, что закон не имеет целью непосредственно привлекать граждан к охране общественного порядка. Он лишь предписывает создать правовые условия, как на федеральном уровне, так и на уровне российских регионов и местного самоуправления для участия граждан в такого рода деятельности», – сказал Юрий Бурлачко.

Начальник управления региональной безопасности администрации края Евгений Чупров проинформировал, что в регионе более 10 тысяч граждан участвуют в охране общественного порядка. В 2025 году представители общественности оказали помощь сотрудникам полиции в пресечении 33 преступлений, выявлении на улицах и в других общественных местах 5618 административных правонарушений, в том числе задержании 1428 лиц за их совершение, а также в выявлении находившихся в розыске 13 без вести пропавших граждан и 2 лиц, находившихся в розыске за совершение преступлений. Штабы по координации деятельности народных дружин функционируют во всех муниципалитетах Кубани, заключены соглашения о взаимодействии народных дружин с администрациями городов и районов и территориальным органом МВД России.

Заместитель руководителя департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александр Донец сообщил, что в обеспечении общественной безопасности участвуют порядка 1500 казаков. В рамках проведения праздников и иных краевых мероприятий организована круглосуточная работа оперативной группы в войсковом правлении и правлениях казачьих отделов, районных казачьих обществах для поддержания взаимодействия с оперативными службами МВД, ФСБ, МЧС России, отделами МВД в муниципалитетах, участковыми уполномоченными, администрациями муниципальных образований.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань напомнил, что скоро наступит летний курортный сезон, а осенью этого года в единый день голосования пройдут парламентские выборы в Госдуму РФ и выборы в местные органы власти. Все эти предстоящие события актуализируют вопросы совершенствования механизмов совместных действий по охране общественного порядка. При этом, по словам Андрея Горбаня, значимость вопроса об участии граждан в охране общественного порядка отмечается и на федеральном уровне. В ближайшее время в Госдуме планируется проведение круглого стола на данную тему.

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко поинтересовался у начальника управления, проводилось ли управлением изучение социально-экономического статуса членов народных дружин, имеются ли данные о том, какая категория граждан преимущественно участвует в охране общественного порядка. Евгений Чупров сообщил, что это в основном это граждане от 36 до 50 лет, работающие в организациях бюджетной сферы, на промышленных и сельхозпредприятиях.

На совещании также уделили внимание вопросам организации взаимодействия казачьих дружин с правоохранительными органами по охране общественного порядка в отдаленных от районного центра населенных пунктах, увеличения числа дружинников, в том числе казаков, их поощрения и информирования населения о проводимой работе.

По итогам обсуждения была принята соответствующая резолюция.