СМИ: В Москве задержали певицу Линду

Певицу Линду (она же Светлана Гейман) задержали в Москве. По данным СМИ и Telegram-каналов, она стала фигуранткой расследования передачи прав на музыкальные композиции, которые артистка исполняла на пике популярности.

Также обыски прошли в офисе компании "Профит". Канал "112" пишет, что директор "Профита" Дарья Шамова также может быть фигуранткой дела. Конфликт вокруг песен у Линды с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым, написавшим хиты. Гейман утверждала, что Фадеев не разрешает ей исполнять треки.