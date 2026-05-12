Подвалы, паркинги, гаражи: в Свердловской области утвердили требования к укрытиям

В Свердловской области утверждены требования к укрытиям. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.

Документ опубликован сегодня на портале правовой информации региона. В нем говорится, что подвалы, подземные паркинги, гаражи, склады и другие помещения можно использовать как укрытия для населения.

"Продолжительность непрерывного пребывания укрываемого населения в сооружениях подземного пространства и иных помещениях составляет 12 часов. Нормативные значения в сооружениях подземного пространства: площадь пола на одного человека – 0,6 кв. м (в детских общеобразовательных и дошкольных организациях – 1 кв. м), высота помещений – не менее 1,7 м, радиус сбора укрываемого населения – не более 1000 м", – говорится в указе.

Уточняется, что в укрытиях должна быть техническая и питьевая вода, места для сидения, санузлы, освещение и средства пожаротушения. Управляющим компаниям и организациям поручено расчистить подвалы и разместить таблички с надписью "Укрытие". А при сигнале "Внимание всем!" эти помещения должны открываться для жителей. При этом население должно знать, где хранятся ключи от укрытия.

Напомним, недавно в мэрии Екатеринбурга порекомендовали жителям заранее выяснить, где находятся ближайшие бомбоубежища.