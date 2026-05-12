Тюменская область заключит соглашение о сотрудничестве с пилотной зоной "Китай – ШОС"

Тюменская область заключит соглашение о сотрудничестве с пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай – ШОС", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Об этом договорились на встрече в городе Циндао (КНР) в ходе визита делегации Тюменской области. Региональную группу возглавил заместитель губернатора Эдуард Бакиев.

"Сегодня обсудили стратегические направления сотрудничества Тюменской области с Пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай – ШОС". Договорились создать рабочую группу по развитию промышленного потенциала (нефтехимия, энергетика), двустороннего инвестиционного сотрудничества, международной логистики и морского транспорта", – отметил заместитель главы региона.



Визит делегации в КНР прошел в рамках бизнес-миссии Строительно-индустриального кластера.

Отметим, что пилотная зона Китай-ШОС является одним из наиболее перспективных и престижных проектов, реализуемых на территории Китая. Ее создание было анонсировано Председателем КНР Си Цзиньпинем в июле 2018 года, с поддержкой Министерства Коммерции Китая и народного правительства провинции Шаньдун. Она расположена в административном районе Цзяочжоу города Циндао, который является одним из наиболее развитых экономических центров Китая. Пилотная зона начала функционировать в полном объеме, и сейчас она стала крупным центром регионального торгово-экономического сотрудничества.

Основной целью создания пилотной зоны является содействие развитию торговых отношений между Китаем и странами ШОС. Пилотная зона предоставляет уникальную возможность инвестировать в различные отрасли, такие как логистика, производство, технологии и туризм. Она также обеспечивает поддержку для малого и среднего бизнеса, что позволяет им развиваться и расширять свою деятельность.