Роскомнадзор не будет блокировать Minecraft в России

Роскомнадзор официально заявил, что не планирует ограничивать доступ к игре Minecraft на территории страны. Ведомство не получало никаких распоряжений от уполномоченных органов о блокировке этого проекта. Представители службы также подчеркнули, что в целом не собираются вводить запреты против видеоигр, сообщает РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о возможном закрытии доступа к Minecraft из-за случаев мошенничества внутри игры. Однако еще в начале апреля Роскомнадзор пояснил, что ни суды, ни Генеральная прокуратура не выносили подобных решений. Таким образом, у ведомства нет никаких юридических оснований для блокировки платформы.

На данный момент игра работает в обычном режиме. Роскомнадзор продолжает следить за порядком в интернете, но действует только на основе официальных документов. Поскольку таких документов нет, российские пользователи могут и дальше спокойно играть в Minecraft.

Ранее Роскомнадзор официально опроверг слухи о запрете популярных иностранных видеоигр, таких как Battlefield и FIFA, заявив об отсутствии оснований и планов для их блокировки. В ведомстве подчеркнули, что распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности.