Кравцов доволен: все школьники России теперь олимпиадники

Количество участий в школьных олимпиадах почти достигло рекордных 25 млн. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Общее число участников - 8,3 млн, участий - 24,8 млн. Эти данные свидетельствуют: почти каждый российский ученик попробовал себя в школьной олимпиаде по трем предметам. В муниципальный этап вышли более 1,7 млн детей, региональный - 153 тыс. И это показатель вовлеченности и живой конкуренции школьников, считает министр.

При этом учителя сообщают о том, что участие в олимпиадах стало одним из добровольно-принудительных обязательств учителей и учеников. И они стали мероприятиями, нацеленными на достижение формальных показателей - количество участников и т.п.

Недавно Минобрнауки утвердило новый регламент всероссийской олимпиады школьников. С 2026/27 учебного года число участников должно составлять не менее 500 человек вместо нынешних 300, а количество субъектов, представители которых показали свои знания, не меньше 25 (сейчас 10), так что в следующем году власти смогут отчитаться о новых рекордных показателях.

В 2025 году сообщалось о массовом списывании на олимпиадах. Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев говорит, что беда достигла катастрофических масштабов. Списывание стало массовым явлением, а олимпиады во многом утратили смысл.