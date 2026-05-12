Свердловская полиция ищет жертву мошенников, отдавшую деньги приехавшей из Москвы "курьерше"

На Среднем Урале задержана предполагаемая пособница мошенников, которая по указке аферистов занималась хищением денег у жертв криминальных схем. Сама она была так называемой "курьершей".

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, на этот раз в сети оперуполномоченных угодила уроженка Ядринского района республики Чувашия по имени Людмила. Ранее не судимая женщина прибыла из Казани в Москву, а оттуда – на Средний Урал для противоправной курьерской деятельности. Дома у нее остались супруг и двое детей, а свое жилище она покинула под предлогом трудоустройства на хорошую работу.

"Один из жителей закрытого города Лесной имел неосторожность пообщаться в мессенджере "Телеграмм" со злоумышленниками, действовавшими от имени правоохранительных структур и Центробанка. 85-летнего дедушку-инженера облапошили по распространенной схеме – запугали уголовным преследованием якобы за финансовую помощь Украине. Несмотря на то, что это был обычный фейк, мужчина взял свои личные накопления в сумме 2 млн 80 тысяч рублей и на такси привез их в Екатеринбург, где на набережной Рабочей Молодежи передал из рук в руки курьеру – той самой пособнице аферистов. На ее счету, как предполагают сыщики, только в Московской области порядка 10 эпизодов, потерпевшими по которым проходят пожилые люди", - отметил полковник Горелых.

По его словам, в настоящее время любительница чужих денег арестована и содержится под стражей в СИЗО Кировграда.

"Взяли ее в криптообменнике при попытке перечислить несколько миллионов рублей еще одной жертвы своим работодателям. Потерпевшей стала женщина в голубой норковой шубе с капюшоном, которая по какой-то причине до сих пор не сообщила о случившимся в полицию, и она не знает, что деньги изъяты и ждут свою хозяйку. Представители МВД ищут пострадавшую", - добавил Валерий Горелых.

Приметы потерпевшей: 40-50 лет, рост 160-165 см, волосы светлые до плеч. Была одета в голубые джинсы и угги светлого цвета. Свои деньги она передала Людмиле 6 марта в период с 14 до 16 часов в Екатеринбурге на улице Спутников, дом 16/2.

Следственным подразделением ОВД Лесного возбуждено и расследуется уголовное дело. Пострадавшую полиция просит откликнуться и позвонить в дежурную часть по телефону: 8-34342-2-68-77.