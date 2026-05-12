Уральская таможня опровергла "исчезновение" в Челябинской области двух фур с неправильными пчёлами

Сотрудники уральского таможенного управления опровергли информацию о том, что в Челябинской области якобы потерялись две фуры с пчёлами.

Информация о пропаже на территории России грузовиков с пчёлами из Узбекистана не соответствуют действительности: компания, работающая в сфере пчеловодства, в апреле 2026 г. планировала ввезти в ЕАЭС два грузовика с такими насекомыми, по итогам проверок обеим фурам въезд был запрещен, и для вывоза пчелопакетов компания оформила процедуру реэкспорта, сообщила РИА Новости Челябинская таможня.

Ранее появилась информация о том, что через пограничный пункт в Челябинской области в Россию якобы въехали два большегруза с нелегальными пчелами из Узбекистана. После въезда не был осуществлён санитарный контроль насекомых. Позже их местонахождение якобы было неизвестно. На борту каждой машины, возможно, были от 8 до 10 тонн пчёл вместе с рамками.

"В машинах находится 1,7 тыс. пчелопакетов, в каждом из которых везут 1,2 кг пчел. Заражение вполне возможно, так как на карантин фура не пришла. Найти машину в любом случае смогут, а когда она будет возвращаться, тут можно за все спросить с перевозчиков", - привёл ранее "Ъ" слова председателя Союза пчеловодов России Валерия Михеева.