12 Мая 2026
Здравоохранение Кировская область
Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Александр Соколов сообщил, что уже в 2026 году в Кировской области сформируют 4 Центра медицины здорового долголетия

О создании совета регионального движения «За медицину здорового долголетия» в Кировской области сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Александр Соколов.

Это федеральная инициатива была представлена заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Основная задача проекта - обеспечить равный доступ к здоровому образу жизни, медицине для жителей отдаленных и сельских территорий.

"До конца года должна быть переформатирована работа 4 центров здоровья для взрослых, к концу 2030 года будет 9 центров медицины здорового долголетия, – сообщил Александр Соколов. – Подготовлены и проходят утверждение состав и положение о Совете регионального движения «За медицину здорового долголетия» Кировской области".

Суть процесса формирования медицины здорового долголетия  состоит в переходе от медицины, ориентированной на экстренную помощь, на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. И таким образом к продлению периода здоровой и активной жизни.

В 2026 году Центры медицины здорового долголетия начнут работу в Вятских Полянах, Слободском, Омутнинске и Кирове. В период с 2027 по 2030 год их откроют на базе центральных районных больниц Нолинска, Котельнича, Яранска, Советска и Лузы.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отмечает, что региональное движение «За медицину здорового долголетия» реализуется при активном межведомственном взаимодействии министерств здравоохранения, социального развития, спорта и культуры. Кроме того, в рамках этой работы в каждом муниципалитете должны быть внедрены корпоративные программы укрепления здоровья. Разработать их бесплатно позволяет национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Теги: александр соколов, губернатор кировской области, долголетие, центры здоровья


