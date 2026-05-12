Минобороны РФ: ВСУ нарушили перемирие более 30 тысяч раз

ВСУ 30383 раза нарушили перемирие в зоне СВО за время его действия, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, ВС РФ зеркально реагировали на действия ВСУ, а именно - вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

На данный момент режим прекращения огня уже завершен, российская армия продолжает проведение СВО, подчеркнули в Минобороны.

Напомним, изначально перемирие вводилось с 00.00 мск 8 мая до начала 10 мая. 8 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Также предполагалось, что в это время стороны проведут обмен телами погибших в формате тысяча на тысячу. Однако, как сообщил 9 мая президент Владимир Путин, в Киеве заявили, что не готовы к этому обмену.