Активисты Волонтерского центра РМК приняли участие во Всероссийском субботнике на Шарташе

В Екатеринбурге Шарташский лесной парк стал центральной площадкой Всероссийского весеннего субботника в Свердловской области. В экологической акции участвовали более 200 активистов – волонтеры, студенты, сотрудники министерств, Уральской авиабазы и коммунальных служб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, присоединились к ним и более 40 добровольцев Волонтерского центра РМК. Все вместе они собрали 176 кубометров мусора, измельчили упавшие деревья у палеопарка, собрали десятки мешков мусора вдоль пляжа. Активисты также покрасили тренажеры и велопарковки.

Вместе с участниками субботника в парке работали первый заместитель губернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

"Всегда с большим удовольствием участвую в экологических акциях на территории Шарташского лесного парка. Вместе с активной молодежью, волонтерами убирали сухостой. Это необходимо делать регулярно, чтобы создавать условия для роста молодых деревьев. Екатеринбуржцам и гостям города всех возрастов нравится здесь отдыхать, проводить время на природе. Очень признателен всем, кто вышел на Всероссийский весенний субботник. Мы любим Екатеринбург и вместе с неравнодушными горожанами делаем его чище и комфортнее для жизни", - заявил Алексей Орлов.

Шарташ – одно из самых популярных мест отдыха в Екатеринбурге, здесь любят проводить время и жители, и гости города всех возрастов. Неподалеку находятся знаменитые Шарташские каменные палатки – гранитные скалы-останцы возрастом сотни миллионов лет, которые стали излюбленным местом для прогулок и фотосессий. Но популярность места несет и свою нагрузку: мусор, вытаптывание растительности, нарушение экосистем могут навредить этому уникальному уголку природы. Именно поэтому так важны экологические акции и субботники.

"Мы рады, что волонтеры нашего центра смогли внести вклад во Всероссийский весенний субботник в Шарташском лесном парке – одной из красивейших природных территорий Свердловской области. Более 200 активистов объединились ради общей цели сделать парк чище и комфортнее для жителей и гостей Екатеринбурга. Такое масштабное участие яркий пример того, как совместными усилиями мы можем преобразить пространство вокруг себя. Теплый сезон только начинается, и мы уверены: количество экологических субботников будет расти. Наш Волонтерский центр готов и дальше поддерживать такие инициативы, привлекать новых добровольцев и делать наш регион чище", - отметил директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

Каждый год волонтеры, жители микрорайона и активисты проводят здесь уборку: очищают берег от мусора, убирают сухостой, приводят в порядок тропинки. Участие в таких мероприятиях – это не просто помощь парку, а вклад в сохранение природного наследия для будущих поколений.