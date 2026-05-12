Активисты Волонтерского центра РМК приняли участие во Всероссийском субботнике на Шарташе

12 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Андрей Фомин

Активисты Волонтерского центра РМК приняли участие во Всероссийском субботнике на Шарташе

В Екатеринбурге Шарташский лесной парк стал центральной площадкой Всероссийского весеннего субботника в Свердловской области. В экологической акции участвовали более 200 активистов – волонтеры, студенты, сотрудники министерств, Уральской авиабазы и коммунальных служб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, присоединились к ним и более 40 добровольцев Волонтерского центра РМК. Все вместе они собрали 176 кубометров мусора, измельчили упавшие деревья у палеопарка, собрали десятки мешков мусора вдоль пляжа. Активисты также покрасили тренажеры и велопарковки.

Субботник на территории Шарташского лесопарка в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

Вместе с участниками субботника в парке работали первый заместитель губернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

Субботник на территории Шарташского лесопарка в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

"Всегда с большим удовольствием участвую в экологических акциях на территории Шарташского лесного парка. Вместе с активной молодежью, волонтерами убирали сухостой. Это необходимо делать регулярно, чтобы создавать условия для роста молодых деревьев. Екатеринбуржцам и гостям города всех возрастов нравится здесь отдыхать, проводить время на природе. Очень признателен всем, кто вышел на Всероссийский весенний субботник. Мы любим Екатеринбург и вместе с неравнодушными горожанами делаем его чище и комфортнее для жизни", - заявил Алексей Орлов.

Субботник на территории Шарташского лесопарка в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

Шарташ – одно из самых популярных мест отдыха в Екатеринбурге, здесь любят проводить время и жители, и гости города всех возрастов. Неподалеку находятся знаменитые Шарташские каменные палатки – гранитные скалы-останцы возрастом сотни миллионов лет, которые стали излюбленным местом для прогулок и фотосессий. Но популярность места несет и свою нагрузку: мусор, вытаптывание растительности, нарушение экосистем могут навредить этому уникальному уголку природы. Именно поэтому так важны экологические акции и субботники.

Субботник на территории Шарташского лесопарка в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

"Мы рады, что волонтеры нашего центра смогли внести вклад во Всероссийский весенний субботник в Шарташском лесном парке – одной из красивейших природных территорий Свердловской области. Более 200 активистов объединились ради общей цели сделать парк чище и комфортнее для жителей и гостей Екатеринбурга. Такое масштабное участие яркий пример того, как совместными усилиями мы можем преобразить пространство вокруг себя. Теплый сезон только начинается, и мы уверены: количество экологических субботников будет расти. Наш Волонтерский центр готов и дальше поддерживать такие инициативы, привлекать новых добровольцев и делать наш регион чище", - отметил директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

Субботник на территории Шарташского лесопарка в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

Каждый год волонтеры, жители микрорайона и активисты проводят здесь уборку: очищают берег от мусора, убирают сухостой, приводят в порядок тропинки. Участие в таких мероприятиях – это не просто помощь парку, а вклад в сохранение природного наследия для будущих поколений.

Субботник на территории Шарташского лесопарка в Екатеринбурге(2026)|Фото: Андрей Фомин

Теги: волонтеры, субботник, Шарташ, РМК


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети