Зубаревич: Идет стагнация в выпуске большинства видов продукции

На форуме "Финмаркет-2026" в Екатеринбурге профессор МГУ, экономико-географ Наталья Зубаревич обнародовала данные Росстата и Федерального казначейства за первый квартал 2026 года, согласно которым, жилищное строительство рухнуло на 28%, строительный сектор потерял 10%, а потребительский спрос продолжил снижаться. Эксперт заявила, что стагнация наблюдается в выпуске большинства видов продукции, и она не ждала бы улучшений в этом году, передает корреспондент Накануне.RU.

В своей презентации Зубаревич показала динамику ключевых отраслей, сравнив кварталы 2025 и начало 2026 года.

"Промышленность около нуля, добыча немного стала отыгрываться после трех лет падения, обработка упала в ноль. Инвестиции три квартала прошлого года в минусах, стройка в этом году упала на 10%, жилья ввели на 28% меньше. Розница, которая хорошо стояла, показывала 8–9% роста, уже в первом квартале дала 2–3%, держался до последнего общепит, но и там у меня большие сомнения. Реальные доходы [населения] росли, но уже в 2026 году платежеспособный спрос населения ослаб", — перечислила Наталья Зубаревич.

Эксперт подчеркнула, что нынешний спад далеко не первый, и напомнила о череде кризисов в прошлом. Однако текущее положение, судя по свежим цифрам, заставляет воздерживаться от оптимизма.

"Я бы не ждала улучшения в платежеспособности в 2026 году", — сказала она, завершая разбор статистики, и дала понять, что оснований для позитивных перемен пока не видит.