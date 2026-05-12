Для полумарафона "ЗаБег.РФ" в Екатеринбурге перекроют улицы в Новокольцовском

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют ряд улиц для проведения 23 мая Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ". Как сообщают в пресс-службе мэрии, будет подготовлено четыре дистанции в 1, 5, 10 и 21,1 км, которые стартуют с улицы Универсиадная, 7 и протянутся по всей спортивной деревне.

Первые ограничения будут связаны с подготовкой к забегу и распространятся только на четную сторону ЭКСПО-бульвара: от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета. Проехать по ней будет нельзя с 10:00 20 мая до 00:01 24 мая.

Для проведения самого забега с 07:00 до 14:30 23 мая движение закроют:

по ЭКСПО-бульвару, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара;

по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара;

по Новосинарскому бульвару, от Универсиады до Варшавской;

по улице 100-летия Уральского университета, от Олимпийской до Новосинарского бульвара.

В этот день парковка на этих улицах будет запрещена с 00:01 до 14:30.

Кроме того, на время проведения полумарафона 23 мая ряд автобусов изменит маршрут:

№ 56 "7 Ключей (Тагильский подход) – Новокольцовский микрорайон" будет сокращен до остановки "Птицефабрика";

№ 65 "Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово" будет следовать без заезда в Новокольцовский;

№ 66 "Метро Ботаническая – аэропорт Кольцово – станция Кольцово" будет следовать без заезда в Новокольцовский;

№ 44 проследует без заезда в Новокольцовский через Сибирский тракт. Из схемы движения исключаются остановки "13-й км", "14-й км", "15-й км" и "Октябрьская", вводятся остановки "Сад Авиатор-5" (в направлении к "метро Ботаническая"), "Сады" и "Сад Рябинушка" (в обоих направлениях).

Горожан просят внимательнее планировать свой маршрут. Все схемы перекрытий представлены на сайте городской администрации, а также на информационной карте.