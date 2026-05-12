Для полумарафона "ЗаБег.РФ" в Екатеринбурге перекроют улицы в Новокольцовском

12 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Для полумарафона "ЗаБег.РФ" в Екатеринбурге перекроют улицы в Новокольцовском

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют ряд улиц для проведения 23 мая Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ". Как сообщают в пресс-службе мэрии, будет подготовлено четыре дистанции в 1, 5, 10 и 21,1 км, которые стартуют с улицы Универсиадная, 7 и протянутся по всей спортивной деревне.

Первые ограничения будут связаны с подготовкой к забегу и распространятся только на четную сторону ЭКСПО-бульвара: от улицы Универсиады до 100-летия Уральского университета. Проехать по ней будет нельзя с 10:00 20 мая до 00:01 24 мая.

Для проведения самого забега с 07:00 до 14:30 23 мая движение закроют:

  • по ЭКСПО-бульвару, от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара;
  • по улице Универсиады, от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара;
  • по Новосинарскому бульвару, от Универсиады до Варшавской;
  • по улице 100-летия Уральского университета, от Олимпийской до Новосинарского бульвара.

В этот день парковка на этих улицах будет запрещена с 00:01 до 14:30.

В день полумарафона также изменится схема автобусных маршрутов:

Кроме того, на время проведения полумарафона 23 мая ряд автобусов изменит маршрут:

  • № 56 "7 Ключей (Тагильский подход) – Новокольцовский микрорайон" будет сокращен до остановки "Птицефабрика";
  • № 65 "Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово – станция Кольцово" будет следовать без заезда в Новокольцовский;
  • № 66 "Метро Ботаническая – аэропорт Кольцово – станция Кольцово" будет следовать без заезда в Новокольцовский;
  • № 44 проследует без заезда в Новокольцовский через Сибирский тракт. Из схемы движения исключаются остановки "13-й км", "14-й км", "15-й км" и "Октябрьская", вводятся остановки "Сад Авиатор-5" (в направлении к "метро Ботаническая"), "Сады" и "Сад Рябинушка" (в обоих направлениях).

Горожан просят внимательнее планировать свой маршрут. Все схемы перекрытий представлены на сайте городской администрации, а также на информационной карте.

Теги: Екатеринбург, Новокольцовский, ЗаБег.РФ, полумарафон, перекрытие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети