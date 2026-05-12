В Госдуме предложили не привлекать к ответственности за старые посты и комментарии

В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за посты в интернете. Авторы инициативы – фракция "Новые люди" – направила свой законопроект на отзыв в правительство.

Предлагается установить срок давности для нарушений, связанных с распространением запрещенной информации, со дня появления контента, но не распространять это правило на посты, "подозреваемые" в пропаганде наркотиков, нетрадиционных отношений, публичных призывах к терроризму и экстремизму, передает ТАСС.

Парламентарии указывают, что сейчас нарушители привлекаются в основном по факту обнаружения правоохранительными органами тех или иных публикаций, то есть срок давности привлечения к административной ответственности начинает исчисляться не с момента публикации сообщения, а с момента его обнаружения.

Таким образом, граждан могут наказывать за посты, комментарии, изображения, размещенные в сети много лет назад. Нарушитель, возможно, даже уже не имеет доступ к аккаунту или не помнит о каком-то материале, который по прошествии лет стал считаться нарушающим российские законы.