Главе Тувы доложили, что площадь лесных пожаров в регионе удалось сократить до 450 га

Совместными усилиями достигнут значимы результат по тушению пожаров в Республике Тува. В этой работе участвуют бригады, в числе которых добровольческие пожарные дружины, силы федеральной Авиалесоохраны, пожарные региона.

На утро 12 мая в Туве работы по тушению лесных пожаров продолжаются на общей площадью 450 гектаров, которые находятся на территории Каа-Хемского и Тандинского лесничеств. Важно отметить, что это почти в 5 раз меньше, чем отмечалось днем ранее. При этом, оба действующих очага уже локализованы, распространение огня удалось прекратить.

«Несмотря на ветер и жару, прогноз синоптиков обнадеживает: ожидаемые на этой неделе прохлада и дожди должны дать нам преимущество», — сообщил Глава республики Владислав Ховалыг.

Глава региона также отметил, что режим ЧС регионального характера будет снят только после полной ликвидации всех очагов возгорания.





На данный момент в борьбе с огнем в Туве участвуют 270 человек — сотрудники Авиалесоохраны, лесопожарных служб, добровольцы и специалисты федерального резерва, задействованы 32 единицы техники.

Необходимо напомнить, что за последние сутки пожарным удалось полностью потушить два лесных пожара в Барун-Хемчикском и Сут-Хольском районах общей площадью 1728 гектаров.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 38 лесных пожаров общей площадью более 5 тысяч гектаров.

Особый противопожарный режим продолжает действовать в регионе. В соответствие с ним, до 24 мая жителям запрещено посещать леса и въезжать в них на транспорте. Специалисты по пожаротушению напоминают, что даже небольшой костер или брошенный окурок могут стать причиной крупного пожара и призывают граждан к бдительности.