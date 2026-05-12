Дефицит бюджета России за четыре месяца превысил годовой план в полтора раза

За первые четыре месяца 2026 года дефицит федерального бюджета вырос до 5,9 тлн рублей. Это огромная цифра, ведь на весь год правительство планировало нехватку лишь в 3,8 трлн. Таким образом, власти уже в апреле превысили годовой лимит в полтора раза. Ситуация выглядит серьезнее, чем в прошлом году, когда дефицит за тот же период был в два раза меньше, пишет "Ъ".

Минфин сообщил, что казна получила 11,7 трлн рублей, а потратила 17,6 трлн. Ведомство объясняет такие гигантские расходы тем, что государство заранее оплачивает госконтракты. В этом году "сезон авансов" затянулся: если раньше основные выплаты заканчивались в феврале, то сейчас правительство активно тратит деньги и весной. В итоге за треть года страна израсходовала уже 40% всего годового бюджета.

Доходы при этом растут медленнее. Поступления от налогов, не связанных с нефтью и газом, увеличились на 10% благодаря сборам НДС. В нефтяной сфере дела идут хуже: доходы от продажи сырья все еще на 38% ниже прошлогодних, хотя дорогая нефть Urals немного исправляет ситуацию. В апреле бюджет получил 3,4 трлн рублей, но расходы в 4,7 трлн снова перекрыли эту сумму.

Министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что в мае ведомство поправит параметры бюджета. Чтобы сэкономить время, Минфин хочет сделать это через правительство, не внося законопроект в Госдуму. Чиновники сами перераспределят деньги между разными статьями расходов. Куда именно уходят триллионы, Минфин не уточняет - ведомство скрывает структуру трат с 2022 года, чтобы избежать новых западных санкций.

В апреле сообщалось, что расходы бюджета составили почти 43 трлн рублей в прошлом году, что значительно превысило доходы и привело к дефициту в 5,6 трлн рублей. Несмотря на рост поступлений, ключевыми из которых стали налоги Москвы и акцизы, ситуация остается сложной, так как нехватка средств в новом периоде уже превысила плановые показатели.