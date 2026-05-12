Дефицит бюджета России за четыре месяца превысил годовой план в полтора раза

12 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Дефицит бюджета России за четыре месяца превысил годовой план в полтора раза

За первые четыре месяца 2026 года дефицит федерального бюджета вырос до 5,9 тлн рублей. Это огромная цифра, ведь на весь год правительство планировало нехватку лишь в 3,8 трлн. Таким образом, власти уже в апреле превысили годовой лимит в полтора раза. Ситуация выглядит серьезнее, чем в прошлом году, когда дефицит за тот же период был в два раза меньше, пишет "Ъ".

Минфин сообщил, что казна получила 11,7 трлн рублей, а потратила 17,6 трлн. Ведомство объясняет такие гигантские расходы тем, что государство заранее оплачивает госконтракты. В этом году "сезон авансов" затянулся: если раньше основные выплаты заканчивались в феврале, то сейчас правительство активно тратит деньги и весной. В итоге за треть года страна израсходовала уже 40% всего годового бюджета.

Доходы при этом растут медленнее. Поступления от налогов, не связанных с нефтью и газом, увеличились на 10% благодаря сборам НДС. В нефтяной сфере дела идут хуже: доходы от продажи сырья все еще на 38% ниже прошлогодних, хотя дорогая нефть Urals немного исправляет ситуацию. В апреле бюджет получил 3,4 трлн рублей, но расходы в 4,7 трлн снова перекрыли эту сумму.

Министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что в мае ведомство поправит параметры бюджета. Чтобы сэкономить время, Минфин хочет сделать это через правительство, не внося законопроект в Госдуму. Чиновники сами перераспределят деньги между разными статьями расходов. Куда именно уходят триллионы, Минфин не уточняет - ведомство скрывает структуру трат с 2022 года, чтобы избежать новых западных санкций.

В апреле сообщалось, что расходы бюджета составили почти 43 трлн рублей в прошлом году, что значительно превысило доходы и привело к дефициту в 5,6 трлн рублей. Несмотря на рост поступлений, ключевыми из которых стали налоги Москвы и акцизы, ситуация остается сложной, так как нехватка средств в новом периоде уже превысила плановые показатели.

Теги: бюджет, дефицит, план


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети