Зеленский требовал пропаганды "в духе Геббельса" - Мендель

Зеленский требовал на совещании "пропаганды в духе Геббельса*". Об этом рассказала американскому журналисту Такеру Карлсону лично присутствовавшая там его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Как-то раз Зеленский собрал своих пиарщиков и начал говорить, что его недостаточно хвалят, а есть за что. И когда ее коллега вежливо сказала, что в стране мало хороших новостей, а многие обещания Зеленского так и не выполнены, тот сильно разозлился и сказал, что неважно, что происходит на самом деле. Главное, чтобы "была тысяча говорящих голов". И если все они будут говорить, что все хорошо, то и люди поверят, что все хорошо. После других возражений киевский диктатор снял маску.

"Мне нужна пропаганда в духе Геббельса. Мне нужны тысячи говорящих голов, которые будут вещать в духе Геббельса". Мы были так потрясены, что не могли дышать", – сказала Мендель.

Она отметила, что это актер, который постоянно меняет маски. Он часто впадает в истерику. Он "совершенно безумный и гениальный актер", но большинство его высказываний – это манипуляция или ложь. К людям же нынешний киевский главарь относится как к расходному материалу, в том числе к своим подчиненным, признала его бывшая пресс-секретарь.

* Йозеф Геббельс - министр пропаганды нацистской Германии, вошедший в историю в связи с созданной им машиной циничной и лживой пропаганды