Песков оценил кандидатуру Штайнмайера в качестве посредника в переговорах с ЕС

Участвовать в переговорах России и Европы может кто угодно, главное – само возобновление контакта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное - чтобы было политическое желание восстановить диалог", - сказал Песков РИА Новости.

Так он прокомментировал сообщения о том, что в Германии рассматривают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на роль посредника в возможных переговорах.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза на встрече 27-28 мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.