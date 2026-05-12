Каллас пообещала Украине скорое начало переговоров о вступлении в ЕС

ЕС до лета откроет все переговорные кластеры с Украиной о вступлении в блок. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Было сказано все то, что говорилось и ранее. Украина достигла "значительного прогресса" в проведении реформ, сейчас есть импульс, который нужно использовать для движения Украины в ЕС, и т.п. При этом еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что первый кластер по переговорам о членстве Украины можно открыть до конца июня, а остальные пять - в июле.

Само начало переговоров ничего не означает, так как они могут продолжаться десятилетиями и не привести к результату. Как писала недавно Financial Times, отношение стран ЕС к Украине охладело из-за навязчивости Киева как можно более быстро вступить в блок. В Европе недовольны такой неадекватностью и неблагодарностью. Там предлагают постепенный процесс и "частичную интеграцию", но Зеленский требует быстрого и полноценного принятия Украины. В ЕС же настаивают на том, что никаких ускоренных процедур вступления в блок не существует. И Киеву придется это принять.