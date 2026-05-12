В Челябинске возле здания областного минтранса прорвало водовод

В Челябинске на улице Елькина возле здания областного министерства транспорта починили трубу водовода.

Авария случилась 10 мая. Устраняли её последствия сотрудники МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения".

Сегодня, 12 мая, сотрудники указанного предприятия отчитались о том, что аварийные работы завершены. Отремонтировано серьёзное повреждение на водоводе диаметром 400 мм.

"Ночью наша служба благоустройства восстановила покрытие дороги. Все ограничения движения по улице Елькина сняты", - сообщает пресс-служба "ПОВВ".