12 Мая 2026
Фото: Накануне.RU

Клещи атакуют: более 43 тысяч россиян уже обратились в больницы

С начала теплого сезона врачи приняли уже более 43 тысяч человек, которые пострадали от укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Люди массово приходят в медицинские пункты по всей России, чтобы снять насекомых и проверить их на инфекции.

Ведомство составило список регионов, где клещи кусают людей чаще всего. В лидерах оказались Челябинская, Тверская, Омская, Иркутская, Московская, Ленинградская, Костромская и Самарская области. Также много жалоб поступает от жителей Алтайского и Краснодарского краев, Республики Алтай и Санкт-Петербурга. В этих местах специалисты фиксируют самую высокую активность членистоногих.

Чтобы защитить население от опасных болезней, медики проводят масштабную прививочную кампанию. На данный момент вакцину от клещевого энцефалита получили уже 2,2 млн граждан. Роспотребнадзор напоминает, что прививка остается самым эффективным способом избежать тяжелых осложнений после укуса. При встрече с клещом эксперты советуют сразу обращаться за профессиональной медицинской помощью.

Сообщалось, что в апреле в аптеках Свердловской области прекратили продажу вакцин от клещевого энцефалита из-за новых правил: препарат теперь выпускают только в больших упаковках по 10 ампул, поэтому закупать его и ставить прививки могут исключительно лицензированные больницы. 

Теги: клещи, регион, врач


