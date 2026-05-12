Хабаровск затянут дымом из-за крупных природных пожаров

Хабаровск уже несколько дней затянут дымом из-за крупных природных пожаров. Жителей просят реже выходить на улицу и держать окна закрытыми. Видимость в городе значительно снизилась, ощущается запах гари. Причиной тому могут быть как пожары в соседней Еврейской автономной области, так и в южных и центральных районах Хабаровского края, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Сильный порывистый ветер юго-западного направления создает условия для возникновения задымления на территории краевого центра и других населенных пунктов", - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отмечают, что большинство возгораний происходят именно по вине человека. Пожарные подразделения за минувший день реагировали на 76 палов травы.

Видимость сильно ухудшилась и на дорогах регионального и федерального значения в Хабаровском крае. Пожары продолжаются вдоль трасс на Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. В Госавтоинспекции региона призвали соблюдать осторожность при движении.