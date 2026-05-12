Екатеринбурженка пожаловалась на давление от полицейских, оскорблявших ее сына-аутиста

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на двух местных полицейских, набросившихся на ее сына с РАС с оскорблениями и угрозами. Помимо этого, женщину стали атаковать звонками после того, как она написала заявление.

Инцидент произошел в минувшие выходные в ресторане "Мама". Как передает ЕАН со ссылкой на мать парня - Татьяну Хижнякову, полицейские также сидели в заведении в гражданской одежде - от них пахло алкоголем. В какой-то момент они заявили, что ее сын Денис слишком пристально на них смотрит, а после потребовали от парня "ответить за свое поведение".

Когда же мать попыталась рассказать об аутизме сына и I группе инвалидности, мужчины достали корочки полицейских, заявили, что "так этого не оставят", что "инвалидам и олигофренам" нечего делать в общественных местах, а сам Денис "просто так отсюда не уйдет". Когда же Татьяна спросила, стоит ли позорить честь мундира в такой праздник, те якобы заявили, что "не при исполнении" и могут делать, что хотят.

В инцидент вмешались сотрудники ресторана, которые вызвали полицию и группу быстрого реагирования. Первые так и не приехали.

Незнакомцы действительно оказались полицейскими - Владиславом Н. и Никитой З. Татьяна обратилась в отдел УМВД на Фрунзе, 74, чтобы написать на них заявление. Там же она снова столкнулась с обидчиками сына, которые обратились к ней со словами: "Ну что, поговорить не хотите?" Женщина отметила, что большего себе позволить они не могли, так как рядом с ней стоял другой полицейских, проводивший опрос.

После этого Татьяну стали атаковать звонками с призывами замять дело. Тогда она обратилась уже в службу собственной безопасности МВД, занимающуюся внутренними расследованиями.

Татьяна Хижнякова занимается адаптацией и социализацией людей с расстройствами аутистического спектра.

В УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU пообещали прокомментировать инцидент позднее.