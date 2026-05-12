WP: Европа все менее охотно платит за американское оружие для Украины

Финансирование закупок американского оружия для Украины через программу PURL (Priority Ukraine Requirements List) со стороны европейских стран становится все более неохотным. Об этом пишет The Washington Post.

Главной причиной изменения отношения являются возможные задержки поставок, связанные с эскалацией вокруг Ирана. По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа прекратила перенаправление уже обещанной Украине военной техники после начала ударов по Ирану. И европейцы проявляют колебания из-за растущей неопределенности и даже недоверия по поводу того, что произойдет с выделенными средствами. Взносы в PURL поступают, но их объемы невелики, говорит один из европейских чиновников.

Доверие к программе PURL также подорвано вопросами, возникшими у стран-участниц относительно использования части средств Пентагоном. В марте ведомство уведомило Конгресс о планах направить 750 млн долларов, полученных через PURL, на восполнение собственных американских запасов. В Европе сочли это не совсем правомерным.

Ситуация усугубляется тем, что Украина практически полностью исчерпала запасы перехватчиков PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных через PURL. Белый дом призывает Европу активнее помогать киевскому режиму, но в ЕС недовольны, видя такое отношение США, а также опасаясь ослабления собственной обороноспособности.