На Ставрополье из-за штормового ветра отменили в школах ввели дистант

В Ставропольском крае 12 и 13 мая школы и колледжи переходят на дистанционное обучение, а в детских садах вводится режим свободного посещения. Это связано со штормовым предупреждением, объявленным МЧС, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимров.

"До конца суток 13 мая в крае прогнозируются грозы, градобои, шквалистый ветер. Растет риск чрезвычайных ситуаций, связанных со стихией. В крае действует режим повышенной готовности по погодным условиям. Берегите себя", - отметил Владимиров.