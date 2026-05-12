СМИ: ОАЭ ударили по НПЗ в Иране в начале апреля

ОАЭ в начале апреля могли тайно атаковать Иран после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет об атаке на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском залив. После этого Иран нанес ответный удар по ОАЭ и Кувейту.

Напомним, 8 апреля на иранском острове Лаван произошли взрывы спустя несколько часов после объявления двухнедельного перемирия между США, Израилем и Ираном. ОАЭ удары публично не подтвердили.