В Британии правящая партия разгромно проиграла местные выборы

Правящая в Британии партия лейбористов по итогам прошедших местных выборов потерпела разгромное поражение и потеряла половину мест в муниципальных советах. Самое интересное, что потерпели поражение и консерваторы.

Из 5000 мест лейбористы получили всего около 1000 (было 2400), консерваторы - 800 (было 1400). Немного улучшили результаты либерал-демократы, получив 800 мест, а также существенно "Зеленые" - у них четырехкратный рост, хотя всего 500 мест. Но подлинным триумфатором стали реформисты - партия Reform UK Найджела Фараджа. Она набрала почти 1500 мест практически с нуля.

Теперь отставка премьера Кира Стармера практически предрешена. В партии назревает бунт. Как пишет Politico, влиятельная фракция Tribune призвала премьера уйти в отставку, если он не предпримет немедленных и решительных изменений в своем курсе. Некоторые прямо требуют отставки. Пролейбористская газета The Guardian вышла с карикатурой, на которой Стармер изображен в виде швартового столба, увязшего на дне и цепью тянущего за собой корабль на дно.

Financial Times считает, что за успехами партии Фараджа стоит желание американского миллиардера Илона Маска сместить Стармера. На Западе Фараджа называют "правым популистом", так как он намерен депортировать сотни тысяч нелегальных мигрантов.

Западные СМИ отмечают, что прошедшие выборы показали, что британская двухпартийная система канула в лету.