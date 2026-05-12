Экс-главе офиса Зеленского официально вручено подозрение

Бывший глава офиса Зеленского многолетний "серый кардинал" Андрей Ермак получил подозрение. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Подозрение объявлено по статье УК о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенной группой лиц или в особо крупном размере.

Ермак был уволен в ноябре 2025 года после скандала из-за "пленок Миндича" (Тимур Миндич, он же "кошелек Зеленского"), когда в СМИ попали сведения об огромной коррупции в окружении Зеленского.

Теперь, после новой порции "пленок Миндича", Ермаку вручено подозрение. Об этой возможности СМИ сообщали совсем недавно. Вероятно, в материалах зафиксировано участие в преступных схемах Ермака, который действовал в связке с Зеленским.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что подозрение Ермаку - это результат того, что Зеленский игнорирует требования западных кураторов. САП и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) считаются подконтрольными Западу инструментами давления на украинские власти.

После отставки Ермак ушел из публичной политики, но, как писали украинские СМИ, продолжает сохранять влияние на внутриукраинские дела.