Зеленский согласился отказаться от Донбасса в 2022 году, заявила его бывший пресс-секретарь

На переговорах в Стамбуле в 2022 году Зеленский был согласен отказаться от претензий на Донбасс. Об этом его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель рассказала в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Она говорила с теми, кто участвовал в переговорах, и они ей рассказали об этом. "Более того, что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс", - добавила она.

Медель считает, что Зеленский просто лицемерит, когда говорит, что теперь не может ничего отдать. Когда он был в сложной ситуации то мог, а сейчас - нет.

"Он все время меняет позицию... У меня нет личной мести, но я считаю, что сегодня Зеленский – одно из самых больших препятствий на пути к миру", – подчеркнула Мендель.

Даже по украинским опросам, не менее половины украинцев готовы отказаться от претензий на российские регионы ради мирного урегулирования.

Еще в конце 2023 года глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия рассказал, что в марте 2022 года в Стамбуле все было согласовано для завершения конфликта. Но Киев заставила воевать Британия. На этом лично настоял тогдашний премьер Британии Борис Джонсон.

Президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что Россия освободит Донбасс. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков недавно призвал Киев как можно скорее принять решение о выводе войск из ДНР. На Украине же считают, что еще долго смогут удерживать территории.