Песков считает, что отношения России и США "по-прежнему на нуле"

На данный момент подвижек в отношениях между Россией и США нет. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему", - приводит его слова РИА Новости.

Песков отметил, что шаги, в том числе, должны сделать США.

"Они пока этих шагов не делают", - констатировал он.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия не является посредником в переговорах между США и Ираном.