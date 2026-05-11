Новые санкции ЕС будут нацелены на военно-промышленный комплекс России и теневой флот

В руководстве Евросоюза сейчас идут дискуссии по поводу 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Ее заявление прозвучало на состоявшейся в понедельник пресс-конференции.

"Странам-членам ЕС было предложено согласовать предложения по санкциям в отношении российского военного сектора", - цитирует Каллас "Интерфакс".

По ее словам, страны Евросоюза могут выдвигать предложения, касающиеся нового пакета санкций, но он будет нацелен на военно-промышленный комплекс РФ и теневой флот.

Ранее Каллас заявляла, что главы МИД стран ЕС в конце мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией.