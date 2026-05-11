Обвиняемый в попытке покушения на Трампа все отрицает

Американец Коул Аллен, обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, отрицает все, что ему вменяют.

Как сообщает ТАСС, на состоявшемся в Вашингтоне очередном заседании суда по этому делу Аллен не признал себя виновным. Он отверг все пункты обвинения, предъявленного прокуратурой. Примечательно, что сам обвиняемый на заседании не говорил – позицию изложил его адвокат.

Напомним, в апреле на встрече Трампа с прессой произошла стрельба. Мужчина открыл огонь у входа в банкетный зал отеля Washington Hilton, пострадал один сотрудник Секретной службы.

Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний учитель Коул Аллен из Калифорнии. Сам он заявил, что его целью был не президент США.

Позже стало известно, что Аллен критиковал американские власти за отказ от помощи Украине.