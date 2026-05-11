"Локомотив" уверенно победил "Ак Барс" в первом матче финала Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге стартовала финальная серия Кубка Гагарина, в которой встречаются действующий обладатель трофея – ярославский "Локомотив" и один из победителей прошлых лет – казанский "Ак Барс".

Первый матч серии состоялся сегодня в Ярославле и завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:1. Первую шайбу в игре забросил Александр Радулов. Он же поучаствовал и в третьей шайбе "Локомотива", отдав голевую передачу на Байрона Фрэза.

Еще один точный бросок ярославцев на счету Максима Березкина. А у казанцев единственный гол провел Митчелл Миллер.

Как сообщили Накануне.RU в КХЛ, первой звездой матча был признан Березкин, второй – Радулов, а третьей – Миллер.

Следующая встреча финала Кубка Гагарина пройдет 13 мая в Ярославле. После этого серия переместится в Казань – матчи будут сыграны 15 и 17 мая.