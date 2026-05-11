Власти намерены ввести безвиз еще с тремя странами Азии

В России прорабатывается вопрос введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном "в ближайшее время", сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Сегодня вступил в силу безвиз между Россией и Саудовской Аравией. Ожидается, что это увеличит поток туристов в обе стороны. Туристов из ближневосточной страны и так становится все больше в России. В 2024 году их было 108 тыс., в 2025 году - 140 тыс. По итогам 2026 года власти рассчитывают минимум на 200 тыс, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

В настоящее время россияне могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда. Страны, куда можно поехать без визы: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Китай, Монголия, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Мьянма, Таиланд, Лаос, Турция, Саудовская, Аравия, Тунис, Ангола, Намибия, Ботсвана, Южная Африка, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Эквадор, Перу, Боливия, Парагвай, Уругвай, Чили, Аргентина, Сербия и некоторые другие.