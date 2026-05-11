Сына певицы Валерии требуют признать банкротом

Как пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, заявление о признании банкротом Арсения Шульгина, который является сыном певицы Валерии, поступило в Арбитражный суд столицы. Кредитором является Филипп Березовский. Заявление поступило 8 мая.

До этого московский суд взыскал с Шульгина в пользу Березовского сумму долга по трем договорам займа. По данным СМИ, речь идет о более чем 23 млн рублей.

