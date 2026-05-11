Сергей Кравчук провел встречу с жителями Хабаровска, рассказал о планах развития города

Мэр Хабаровска провел встречу с жителями города в Центре работы с населением «Содружество». Прозвучали самые разные вопросы по городскому развитию.

В частности, по освещению на улице Муравьева-Амурского. Хабаровчане считают, что желтые фонари светят тускло, из-за этого могут создаваться аварийные ситуации на дороге – возможна ли замена желтых фонарей на более яркие белые. Также были затронуты планы по оборудованию 3D подсветкой пешеходных переходов в этом году.

«На улице Муравьева-Амурского расположено 76 опор освещения. На каждой опоре установлено по 5 светильников типа «Лотос» общим количеством 380 штук. Ориентировочная стоимость работ по замене существующих светильников на светодиодные, составляет 18 миллионов рублей. Учитывая высокую стоимость, работы будут выполняться поэтапно, что касается оборудования пешеходных переходов, на текущий год запланированы работы по оснащению их гобо-проекторами, проецирующими дорожную разметку на проезжую часть по переулку Студенческому, улице Дикопольцева и в микрорайоне Березовка. Работы планируется начать после заключения муниципального контракта, в летний период времени, и завершить до начала нового учебного года. Также необходимо отметить, что гобо-проекторы будут установлены повышенной мощности, что обеспечит видимость дорожной разметки и различимость пешеходов в ранние сумерки», - ответил мэр города.

Еще один вопрос касался обновления трамвайных путей и остановок в районе Амурского бульвара.

Глава города сообщил, что в текущем году управлением дорог и внешнего благоустройства выполняются работы по замене трамвайных путей на улице Шеронова от улицы Волочаевской до улицы Ленина. В силу того, что финансирование на выполнение работ по дальнейшему обновлению трамвайных путей отсутствует, ремонт остановочных пунктов, в том числе на Амурском бульваре, будет выполняться поэтапно.

Был поднят вопрос о старом разрушенном граффити на улице Пушкина, 2 с изображением Георгиевской ленты. Градоначальник пояснил, что вопрос по его реконструкции уже находится в работе. Идёт работа над эскизом нового граффити: концепция разрабатывается с учётом особенностей поверхности стены. Параллельно осуществляется поиск поиск подрядчика, который сможет профессионально выполнить восстановление стены, подготовит основу для дальнейшей работы.

«Граффити действительно утратило прежний вид, и эта ситуация требует решения, - подчеркнул глава города. - Как только позволят погодные условия и установятся стабильные плюсовые температуры, строительные работы на стене начнутся. Вслед за этим художники приступят к созданию нового граффити. Что касается содержания, оно будет посвящено любви к своей малой Родине, городу Хабаровску. Это будет новая, яркая работа, которая украсит центр и будет радовать жителей и гостей города».

Что касается работ по ремонту трасс коммунальными службами в районе улицы Льва Толстого, 8, где они велись осенью прошлого года, то здесь пока благоустройство не восстановлено.

Мэр Хабаровска рассказал, что МУП города «Тепловые сети» устраняло повреждения на бесхозном объекте теплоснабжения, восстановление благоустройства было выполнено в зимнем варианте.

«На сегодняшний день ведутся работы по признанию данной теплотрассы бесхозной, с дальнейшей передачей в хозяйственное ведение МУП «Тепловые сети». После проведения данной работы будет выполнен капитальный ремонт теплотрассы с последующим восстановлением благоустройства в полном объеме», - сказал Сергей Кравчук.