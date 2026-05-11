Иран берет под контроль сеть подводных кабелей в Ормузском проливе

Иран вводит новые правила, касающиеся эксплуатации подводных телекоммуникационных кабелей в Ормузском проливе, передает Fars News.

Так как эти линии связи являются жизненно важными артериями для мирового интернета, то контроль над ними дает Ирану немалые рычаги влияния. Они перенаправляют значительную часть трафика, генерируемого дата-центрами в Персидском заливе. В последние годы этот регион стал центром притяжения для крупных ИT-корпораций из США, которые вложили огромные деньги в создание соответствующей инфраструктуры.

Но теперь Тегеран настаивает на своем праве контролировать доступ к этим кабелям, устанавливать плату для зарубежных операторов, применять собственное законодательство и отдавать предпочтение иранским компаниям в управлении, обслуживании и ремонте. В противном случае иранские вооруженные силы оставляют за собой право полного выведения из строя этой стратегической телекоммуникационной системы.

Через подводные кабели по дну Ормузского пролива проходит до 30% мирового интернет-трафика. Любое их повреждение может привести к катастрофическим последствиям для мирового интернета.

"Иран планирует взять под свой контроль и этот жирный кусок рынка. И отпетлять от оплаты Amazon, Google, Microsoft не получится. Это даже не конвоирование судов. Здесь достаточного одного "обрезания" и - "фенита ля комедия", - пишет блогер Юрий Подоляка.