Трамп посетит Китай с трехдневным визитом

Американский президент Дональд Трамп посетит Китай с трехдневным государственным визитом. Информацию об этом подтвердили в МИД КНР.

Известно, что визит Трампа продлится с 13 по 15 мая. Он посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Как пишет "Интерфакс", это станет первой поездкой действующего президента Соединенных Штатов в Китай с 2017 года.

