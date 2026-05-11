СМИ: КНДР закрепила в конституции автоматический ядерный удар в случае убийства Ким Чен Ына

КНДР нанесет ядерный удар в случае атаки на своего лидера Ким Чен Ына. Как передает агентство Yonhap, соответствующие изменения были внесены в основной закон страны.

По данным южнокорейской национальной разведывательной службы, новые положения предписывают автоматическое применение ядерного оружия, если система командования и контроля над ядерными силами окажется под угрозой атаки со стороны "враждебных государств". Ответ будет без каких-либо согласований.

Изменения были приняты на фоне войны в Иране, когда США и Израиль убили верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его ближайших советников. Пхеньян рассчитывает, что это послужат фактором сдерживания для других ядерных держав, включая США.

В конце марта КНДР успешно провела наземные испытания усовершенствованного твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет, способных достигать территории США. Ким Чен Ын лично присутствовал при испытаниях, подчеркнув их большое значение.

Как сообщалось, КНДР также исключила из конституции упоминание об объединении с Южной Кореей. Ранее Ким Чен Ын провозгласил доктрину двух "враждебных государств" и подчеркнул, что все связи с Южной Кореей полностью разорваны. Формально обе страны до сих пор находится в состоянии войны и не признают друг друга.